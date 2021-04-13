Ayvalık'ta 55 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 55 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 55 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan kaçak göçmenler hakkında 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' hükümlerine göre işlem yapıldı.
Vira Haber
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Etiketler : ayvalık, balıkesir, düzensiz göç
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