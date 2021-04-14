Türk Kaptan Atlas Okyanusu'nda Hayatını Kaybetti

Elde edilen bilgilere göre olay, önceki gün Brezilya’ya seyir halinde olan DS Sofie Bulker gemisinde meydana geldi. Geminin 2. Kaptanı Erdem Bulat, geminin Atlas Okyanusu'nda ilerlediği sırada rutin ambar temizliğini kontrol için ambara inmek isterken dengesini kaybederek düştü. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan Bulat’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Bulat, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Güverte Bölümü 2015 mezunlarındandı.

Denizcilik camiasını yasa boğan vefatın ardından Dramar Denizcilik’ten konuyla ilgili açıklama geldi.

Dramar Denizcilik tarafından kamuoyuna yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“DS Sofie Bulker gemimizde 1. Zabit (2.Kaptan) olarak çalışan değerli meslektaşımız Erdem Bulat’ın dün akşam saatlerinde ve açık denizde gemi Brezilya’ya seyir halinde iken rutin ambar temizliği kontrolü için ambara inişi sırasında dengesini kaybederek ambar tabanına düştüğünü ve hayatını yitirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Gemi Süvarisi uydu telefon aracılığı ile Telesağlık desteğini ivedilikle almış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen canımız Erdem Kaptan’ın kurtarılması mümkün olamamıştır.

Bu üzücü haber gece ailesiyle de paylaşılmış olup, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Dramar Denizcilik çalışanlarına ve tüm denizcilik camiasına başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun, ışıklar içinde uyusun.”

Vira Haber