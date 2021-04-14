Deniz Kültürü Derneği’nde Bayrak Değişimi

Deniz Kültürü Derneği’nin 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı dernek merkezinde 13 Nisan 2021 Salı günü saat 13:00’de gerçekleştirildi. Pandemi koşulları kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen genel kurulda dernek organlarının seçimi yapıldı. Eski yönetimin ibrasının ardından yapılan seçimlerde yeni yönetim kurulunun asil üyeleri aşağıdaki isimlerden oluştu.

Deniz Kültürü Derneği Yönetim Kurulu

Hakkı Şen

Ayşe Olcay

Teoman Mustafa Akyol

Prof. Dr. Celil Uğur Özgöker

Selma Demir

Genel kurulun ardından yeni yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Buna göre Ayşe Olcay yönetim kurulundan tam destek alarak yönetim kurulu başkanlığına, genel sekreterliğe de Teoman Mustafa Akyol getirildi. Uzun zamandır dernek yönetim kurulu başkanlığını yapan Hakkı Şen de yeni dönemde derneğin yönetim kurulu başkan yardımcılığını yapacak.

Derneğin kurulduğu günden bu yana 3 Uluslararası Deniz Kültürü Festivali, 2 İklim Değişikliği Kurultayı’na imza atan Deniz Kültürü Derneği’nin yeni dönemde de önemli işlere imza atacağına inandığını belirten Hakkı Şen; yeni dönemde her şeyin çok daha ileriye taşınacağına inancının tam olduğunu belirtti.

Yönetimi devralan Ayşe Olcay da, geçmişte yapılan işlere baktığında işinin zor olduğunu belirterek; “Önümüzdeki dönemde sağlıklı günlere kavuştuğumuz anda çok önemli işlere imza atacağımıza inanıyorum. Ülkemizde deniz kültürünün yaygınlaşması için elimizden geleni yapacağız, çok çalışacağız. Farklı organizasyonlarda bir arada olacağımız günler yakın” şeklinde konuştu.

Derneğin genel sekreterliği görevini üstlenen Teoman Mustafa Akyol ise; “Öncelikle sağlıklı günler diliyorum, umarım bu pandemi koşulları kısa zamanda sonlanır” dedi ve deniz kültürünün geliştirilmesi için yapılacak çalışmalarda önemli mesafeler kat edeceklerine inandığını belirtti.

Vira Haber