NB 99 Denize İndirildi

42 metre uzunluğundaki NB 99 isimli yelkenli motor yat, çelik gövde ve alüminyum kompozit üst binaya sahip NB 99’un iç tasarımında Rush Design ve dış tasarımında Ginton Naval Architects imzası bulunuyor.

NB 99, zarif bir lacivert ana gövdeye sahip ve iç alan detaylarında da aynı renk dış alanı tamamlaması adına kullanıldı. NB 99, denize erişim için bir süvari merdivenine sahip ve geniş dış oturma alanları ile sahibine dinlendirici bir ortam sağlaması amaçlandı.

NB 99, 2 adet Yanmar Motor 6AYM-WGT L-Rated 911 beygir gücündeki makinaları ile 14.5 knots sürate ulaşmaktadır. 9.08 metre genişliğindeki NB 99 1 master kabin, 2 VIP Kabin, 2 Misafir Kabini ile 10 misafir, 4 adet mürettebat kabini ile 6 personel konaklayabiliyor.

NB 99’un, haziran ayı sonuna kadar kalacağı Pendik Marina’da seyir tecrübeleri, son donatım işlemlerine tabii tutulacağı bildirildi.

Vira Haber