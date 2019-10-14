Ayvalık’tan yine acı haber geldi

Yaralanan 7 göçmen hastanelerde tedaviye alınırken kayıp olduğu bildirilen diğer bebeğin de cansız bedenine ulaşıldı.

Saat 04.00 sıralarında, 35 kaçak göçmen, fiber tekne ile yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek üzere İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Salihleraltı bölgesinden yola çıktı. Motor arızası nedeniyle tekne Balıkesir Ayvalık ilçesine Altınova Mahallesi'nde battı. Yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca olay yerine, 1 Sahil Güvenlik uçağı, 4 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik dalış timi sevk edildi. Bölgede düzenlenen arama kurtarma çalışmalarında 33 kaçak göçmen kurtarılırken, 1 çocuğun ise cansız bedenine ulaşıldı. Olayda yaralanan 7 kaçak ise Ayvalık ve Burhaniye devlet hastanelerinde tedaviye alınırken, 2'sinin sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Göçmenlerden alınan ilk ifadelerde tekne içerisinde toplam 35 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 1 bebeğin bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KAYIP BEBEĞİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, içerisinde 35 kaçak göçmenin bulunduğu fiber teknenin batmasının ardından kayıp olduğu bildirilen diğer bebeğin de cansız bedenine ulaşıldı. İki bebeğin yaşamını yitirdiği olayda 33 kişi kurtarılmıştı. Ekipler, arama kurtarma faaliyetlerine son verdi.

18 GÖÇMEN YAKALANDI

Öte yandan Muğla'nın Bodrum ilçesinde 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Gümbet ve Akyarlar Mahallesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin tespit edip durdurduğu iki lastik bot içerisinde Pakistan uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Limana getirilen göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Vira Haber