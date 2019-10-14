Arsuz Balıkçı Barınağı HADO’ya devredildi

Hatay’da uzunca bir süredir kamuoyunun gündeminde olan HADO için resmi imzalar atıldı.Hatay valisi Rahmi Doğan ile Hatay büyükşehir belediye başkanı Lütfü Savaş düzenlenen resmi törenle birlikte imza attı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, düzenlenen törende imza atarak, Arsuz Madenli’deki balıkçı barınağı işletmesinin HADO’ya devrini resmîleştirdi. Lütfü Savaş imza töreni sonrası yaptığı açıklamada HADO olarak, Arsuz Balıkçı Barınağı işletme hakkını aldıklarını belirtti ve şu bilgiyi verdi:

“Hatay Valiliği ile ortaklaşa yapacağımız Arsuz Madenli Balıkçı Barınağı ana dalgakıranı üzerinde yer alan rıhtımın, HADO İşletmesi olarak kullanımı ile ilgili protokol imzaladık. İmzaladığımız bu protokolle, mülkiyeti hazineye ait olan Arsuz Madenli Balıkçı Barınağı ana dalgakıran üzerinde yer alan rıhtımın HADO İşletmesi için Beledimiz tarafından kullanımı sağlanacaktır. Hatay’ımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim.”

Vira Haber