DEÜ Denizcilik Fakültesi'nde yemin töreni

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği öğrencilerinin yemin ve bröve takma töreni 7 Ekim’de Çakabey Deniz Feneri Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci Fakültenin öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve öğrencilerin aileleri ile yakınları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, törende Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci, açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Deveci, konuşmasının başında, kendileri için anlamlı ve özel olan bu günde öğrencilerin heyecanına ortak olan, onları maddi manevi her türlü fedakârlıklarla yetiştiren velilere ve çok değerli hocalara içtenlikle teşekkürlerini sundu. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nin, ülkemizin deniz ilgi ve çıkarları doğrultusunda eğitim öğretim yapan, Dünya Deniz Ticaret Filosuna zabit yetiştiren, bilimsel araştırmalar yapan ve topluma ve kamuya yönelik hizmetler sunan bir kurum olduğunu belirterek kurumun misyonunu vurguladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nin kısa tarihçesini aktaran Deveci, fakültenin denizcilik alanında ilgili tüm programlarının hepsini bir arada bulunduran, Uluslararası Ortak Lisans Programları sunan, dünyanın çeşitli ülkelerindeki çok sayıda üniversite ile Erasmus plus anlaşmaları bulunan, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü çatıları altındaki 3’ü doktora programı olmak üzere çok sayıdaki lisansüstü programdaki öğrenciler ile birlikte öğrenci sayısı itibariyle Türkiye’deki en büyük Denizcilik Fakültesi olduğunu vurguladı.

Denizcilik eğitiminin birtakım zorlu süreçleri içeren ve uluslararası standartlarda yapılması gereken bir niteliğe sahip olduğunun altını çizerek, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nin bugün yemin töreni yapılan iki bölümünde, Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Denizcilik Örgütü’nün STCW konvansiyonun belirlemiş olduğu standartlarda ve denizcilik mesleğinin bir gereği olarak üniformalı eğitim yapıldığını aktardı. İhtiyaç duyulan eğitim öğretim olanaklarının Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, Mezunlar Derneği ve sektör temsilcileri tarafından daima desteklendiğini belirterek, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar başta olmak üzere Denizcilik Fakültesi’ne katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkürlerini sundu.

Verilen eğitimin başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından denetlenmekte, tetkik edilmekte ve değerlendirmekte olduğuna vurgu yapan DEVECİ, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgeli bir birim olmanın yanında son olarak da Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümünün Mayıs ayı içerisinde Türkiye’deki denizcilik okulları içerisinde bir öncülük yapıp, MÜDEK yani Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından akredite olduğunu aktardı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nin, eğitim öğretim altyapısı, deneyimli öğretim kadrosu, yetiştirdiği mezunlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başta olmak üzere paydaşları ile geliştirmiş olduğu güçlü ilişkiler, sahip olduğu akreditasyonlar ve gerçekleştirdiği araştırmalar ile marka değeri çok yüksek, kendine has kültürü ve ekolü olan, temelleri çok sağlam olan bir fakülte olduğunun altını çizdi.

Denizcilik mesleğinin birtakım güçlükleri de bulundurduğuna değinen Deveci, öğrencilerin bu güçlerle baş edebilecek bilgi ve beceriler ile 21. Yüzyılın gerektirdiği yetkinlikler ile donatılıp, denizcilik mesleğine hazırlanması amacıyla, verilen eğitimde deniz örf, adet ve geleneklerinin, disiplinin, emniyetin, güvenliğin, çevre bilincinin, ekip takım çalışmasında uyumun, liderlik özelliklerinin, yüksek etik değerlerin, yaşam boyu öğrenmenin, herşeyden önemlisi de milli manevi değerlere sadakatin, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılığın vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Prof. Dr. D. Ali Deveci’nin konuşması sonrasında yemin törenine geçildi. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü 1. Sınıf öğrencilerinin yemin etmek üzere sahneye davet edilmesinin ardından, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü 2. Sınıf Zabiti Efe Erginer yemin metnini okudu. Yemin eden öğrencilere brövelerini taktırmak üzere Denizcilik Fakültesi genel zabiti Hakancan Hatay sahneye davet edildi.

Öğrencilerin aileleri ile anı fotoğraflarının çekilmesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nin düzenlediği Geleneksel Yemin ve Bröve Takma Töreni sona erdi.

Vira Haber