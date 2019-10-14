Fransa ve İtalya savaş gemisi yolluyor

Skai kanalına konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Panayiotopulos, "Fransızlar 7 numaralı parsele bir fırkateyn gönderecekler. İtalya da bir gemi yollayacak" açıklamasında bulundu.

Panayiotopulos, Türkiye'nin Yavuz sondaj gemisinin, Fransız ve İtalyan gemilerinin gideceği bölgeden çok uzak olduğunu açıkladı.

Türkiye’nin ‘Yavuz’ sondaj gemisinin 7 numaralı parselde faaliyet gösterdiği bölgenin, Fransız ve İtalyan firmalarına ait sondaj gemilerinin gitmesi beklenen bölgeden çok uzak olduğunu kaydeden Panayiotopulos “Yavuz’un bulunduğu noktadaki deniz derinliğinin sondaj yapmasını imkânsız kıldığını söyleyenler var. Aslında o geminin, savaş gemilerinin refakatinde o noktada olması önemli. Avrupa’ya dayanıklık testi yapıyor” diye konuştu.

Panayiotopulos, Fransa ile 2 adet Belharra sınıfı fırkateyn almak için ilk adımı teşkil eden “niyet mektubu teatisi”nde bulunduklarını da açıkladı.

Rumların hidrokarbon arama ve sondaj izni verdiği 7'inci parsel, Türkiye'nin kıta sahanlığıyla çakışıyor ayrıca ihtilaflı hidrokarbon alanlarından birini oluşturuyor. Rumlar bu ruhsatlarla çakışan kıta sahanlığında, Türkiye'den önce doğalgaz bulmak istiyor.

Vira Haber