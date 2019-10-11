Nippon Paint’den korozyondan korumak için özel sistem

Nippon Paint’den bir yenilik daha

Fenolik / Novolak bazlı bir epoksi olan NOA PC 700; Ksilen (xylenes), MEK (Metil Etil Keton), Metanol, Kostik Soda ve LSA Akaryakıtlar dahil olmak üzere çok çeşitli kimyasallara, solventlere ve petrol ürünlerine karşı yüksek dirence sahip.

1998 yılındaki ilk NOA (Nippon Optimize ve Advanced) Kaplama Sisteminin pazara teşhirinden bu yana, Nippon Paint Marine birkaç farklı NOA ürününü kullanıcıların hizmetine sundu. Her biri, geminin farklı bölgelerinin korozyon önleyici gereksinimlerine göre tasarlanırken, kaplamaların tamamı, film kalınlığına bağlı olarak çeşitli opaklığa sahip pigmentlere dayanıyor.

Korozyon riskini azaltıyor

Nippon Paint Marine-Osaka Satış ve Pazarlama Direktörü Makoto Nakagawa, NOA PC 700'ün mevcut NOA ürün yelpazelerine eklenmesi ile tankların kargo kirliliğini önlerken korozyondan korunmasına önemli ölçüde katkı sağladığını belirterek, “Tüm NOA ürünlerimizde olduğu gibi, uygulama self-indicating özelliği sayesinde Boya Uygulayıcısının uygulama esnasında doğru ıslak & kuru film kalınlığını görsel olarak kontrol ve teyidini sağlar. Bu sayede yüzeyde oluşturulan doğru film kalınlığı, geminin yapısal gücünü korumak ve korozyon riskini azaltmak için çok önemlidir” dedi.

Nakagawa, “Özellikle kestirme yerlerinde doğru film kalınlığının elde edilmesi zor bir iştir ancak bu oldukça basit konsept; tersane personelinin, sörveyörlerin ve boya enspektörlerinin kaplamanın tam olarak istenilen kalınlıkta uygulandığını görmesini sağlar. Kaplama saydam görünüyorsa, film optimum kalınlığına henüz ulaşmamıştır. Opak görünüm elde edildiğinde, doğru film kalınlığına ulaşılmış demektir” diye konuştu.

‘Uzun yıllar mükemmel koruma sağlar’

NOA’nın hem kaplama kalitesini artıran hem de uygulama süresi ve maliyetleri azaltan “Yapısal Bütünlüğü Koruyucu” bir kaplama sistemi olduğunu belirten Nippon Paint Marine (Avrupa) Teknik Müdürü Hiro Yamashita, NOA kullanımının uygulayıcıya ihtiyaç duyulan sürenin kısalması sayesinde işçilik maliyetlerinden ve zaman sarfiyatından önemli ölçüde tasarruf sağladığını vurguladı. Yamashita, “Örneğin, bakım-tutum ve tamir için geliştirilen NOA 10M versiyonu boyamız; self-indicating özelliği sayesinde yoklama boya tamirinin tek kat uygulama ve uygun kalınlığın görsel olarak kontrol edilebilmesinin avantajı ile geminin boya işlerinden kaynaklı tersanede kalma süresinin dikkate değer ölçüde kısalmasına büyük katkı verir. Daha kontrollü bir uygulama ile kaplama yapılan yüzeyin korozyon direncini artırarak, uzun yıllar mükemmel koruma sağlar” şeklinde konuştu.

NOA PC 700'ün piyasaya sürülmesiyle Nippon Paint Marine, 1998 yılında markete sunduğu ve bugüne kadar 1.300'den fazla yeni inşa geminin balast tanklarına uygulanan NOA60 HS ürününün pazar başarısını katlamayı hedefliyor.

NOA, bir numaralı kaplama haline geldi

NOA60 HS; özellikle kaynaklarda çatlamaya karşı direnci güçlendirmek için özel fenol bazlı reçineler ile formüle edilmiş, tuzlu su ve katodik ayrışmaya daha fazla direnç sağlayan üstün kaliteli saf bir epoksidir.

Her bir boya katı başına 160 mikron kuru film ve iki kat halinde uygulanabilen NOA 60HS; su ve yük direnci, yapışma, katodik ayrışma, iğne delikleri (pinhole) ve kaynak altı kusurları dahil tüm PSPC uygunluk şartlarını mükemmel şekilde karşılar. Temizlemesi kolaydır ve düşük uçucu organik bileşik salınımına (Low VOC) sahiptir.

NOA; çok amaçlı kullanıma uygun olması, tatlı suya ve deniz suyuna karşı geliştirilmiş yüksek direnci ile Balast Tankları ve Koferdam alanlarının koruması için bir numaralı kaplama haline geldi.

Vira Haber