Yat tutkunları 16 Ekim'i bekliyor

Yeni nesil tasarımların görücüye çıkacağı CNR Yacht Festival, 16 - 20 Ekim tarihleri arasında, İstanbul'un en büyük ve merkezi yat limanı Ataköy Marina Mega Yat Limanı'nda kapılarını açacak.

5 bin ila 17 milyon lira arasında değişen teknelerin sergileneceği festivale 25 binin üzerinde deniz severin ziyaret edecek.

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ve DENTUR tarafından organize edilen Türkiye'nin en görkemli denizcilik festivali CNR Yacht Festival, dünya markalarını temsil eden firmaların yanı sıra en prestijli yerli üreticileri de misafir edilecek. Festivalde kategorilerinin en iyisi olan mega yat, tekne ve yelkenliler ile birlikte şişme botlar, deniz motorları ve başlangıç tekneleri de sergilenecek.

Son model tekne lansmanlarının da yapılacağı festivalde, denizcilik sektörünün tüm aksesuar ve ekipmanlar da yer alacak. CNR Yacht Festival, su sporları, rüzgâr sörfü, kürek, dalış, jetski ve flyboard gösterileri gibi çok sayıda etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Festivalin uluslararası ziyaretçilerinin de etkin olarak katılabileceği bu gösteriler, festival süresince devam edecek.

En prestijli markalar denizin festivaline geliyor!

Denizcilik dünyasının en prestijli markaları, Türkiye’nin en görkemli festivali CNR Yatch Festival’e geliyor. Festivalde, aralarında Axopar’ın da olduğu son model deniz araçları sergilenecek.

İlk olarak 2014 yılında lansmanı yapılan ve denizlerin vazgeçilmezleri arasına giren Axopar, CNR Yatch Festival’e yenilenen modeli ile katılacak. Performansı, stili, kullanım kolaylığı, sürüş konforu ve sınıfındaki çok iyi fiyat/performans oranı ile öne çıkan model, DNA’sı değiştirilmeden daha sportif çizgiler ile güncellendi. Gövdesi 13cm uzatılan tekne ve 5cm de genişletildi. Borda 8cm ve güverte 4cm yükseltildi. Aft Cabin’i olmayan Open model dışındaki tüm Axopar 28’ler Offshore (Category B) sınıfı bir tekne haline geldi. Yeni Axopar 28 ayrıca 400HP’ye kadar olan motorları destekleyecek şekilde dizay edilerek sertifikalandırıldı.

Vira Haber