Carnival Grup’tan Japonya’ya kruvaziyer limanı

Mart 2018'de Sasebo şehri ve Japon Kara, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı (MLIT) ile imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasının bir parçası olarak , Carnival Corp. 2020 yazında açılması beklenen yeni terminali inşa edecek ve işletecek.

Proje ortakları , şirketin mevcut ve en yeni gemilerini barındırmak için Miami merkezli Berenblum Busch Architects ile verimli ve çağdaş bir tasarım üzerinde birlikte çalışıyorlar .

20 yıllık anlaşma uyarınca, Carnival Corp. ve cruise şirketleri limana demirleyecekler.

Costa Group ve Carnival Asia Ceosu Michael Thamm inşa edilen kruvaziyer limanı ile ilgili olarak “Bu yeni terminal, Asya-Pasifik bölgesindeki güçlü varlığımızı tamamlayacak. Dünyanın dört bir yanından daha fazla insanın Japonya'nın neden bu kadar olağanüstü bir yer olduğunu keşfetmelerini sağlayacak şekilde, bölgedeki kruvaziyer tatillerine olan talebin artmasına yardımcı olacak. Liman şirketimizin Japonya'daki ilk kruvaziyer terminal yatırımı olacak” dedi.

'Uzun vadeli bir ilişkinin temelini attıklarını da belirten Michael Thamm ‘’Büyümeyi daha da desteklemek ve Japon kruvaziyer endüstrisini genişletmek için gelecekteki yatırım fırsatları üzerinde aktif olarak çalışıyoruz’’ açıklamasını da yaptı.

Japonya'nın limanları son birkaç yıl içinde olağanüstü bir büyümeye tanık oldu ve seyir Asya'da popülaritesini artırmaya devam ediyor. Şirket, ülkedeki olası ek liman geliştirme fırsatlarını ve gelecekteki yatırımları belirlemek için Japonya hükümeti ve MLIT ile birlikte çalışmaya devam edecek.

Vira Haber