Yakıtını deniz suyundan çeken bir tekne

Dünyanın ilk hidrojenle çalışan teknesi, İngiltere’nin başkenti Londra’ya vardı.

Güneş panelleri, rüzgâr türbini ve hidrojen yakıt-batarya sistemi bulunan sıfır emisyonlu ‘Energy Observer’ adlı katamaranın en büyük enerji kaynağı ise deniz suyu. Tekne, hidrojen yakıt-batarya sistemi ile tuz ve minerallerinden arındırdığı suyun içeriğindeki oksijeni açığa çıkarıyor. Teknenin iki tarafından baskılanmış şekilde depolanan hidrojen ise katamaranı karbon açığa çıkarmadan su üzerinde yol almasını sağlıyor.

Dünyanın dünyayı dolaşan ilk hidrojenle çalışan tekne olan Enerji Gözlemcisi Londra'ya demir attı. CO2 emisyonu, ince partikül ve su altı faunasını rahatsız edebilecek gürültü olmadan, türünün ilk örneği ve potansiyel olarak gelecek için bir model olan gemi iki uzun, dikdörtgen yelkeniyle öne çıkan güneş panelleriyle kaplı şık bir yarış teknesi.

Sıfır emisyonlu ‘Energy Observer’ adlı katamaran 2017 yılında Saint-Malo'dan ayrıldığından beri, 18.000 deniz mili yol katederek 25 ülkeyi ziyaret etti. Svalbard Takımadaları'ndaki Spitsbergen'e kadar sera gazı emisyonu veya partikül kirliliği oluşturmadan zorlu bir görev de dahil olmak üzere 47 limanda demir attı.

Enerji Observer katamaranı daha temiz bir deniz dünya birincil yakıt kaynağı olarak hidrojen kullanarak zor şartlarda bile yenilenebilir enerjinin kullanımı için ziyaret ettiği yerlerde mesaj verdi.

Eski ticari donanma subayı ve şimdi ise Energy Observer'ın kurucusu ve kaptanı Victorien Erussard, Energy Observer’ın yapılması ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: 'Denizde 10.000 mil seyahat ettim ve denizlerin ciddi biçimde kirlendiğine ve deniz ekosisteminin bozulmasına tanık olduğum için çok acı çektim. Bu yüzden bir çözüm bulmam gerektiğine karar verdim. Bize sunulan enerji karışımını optimize edebilen temiz ve akıllı bir gemi hayal ettim. Yenilikçi bir enerji sistemi ile donatılmış yelken özgürlüğüne sahip, otel teknesiyle aynı konforda olan bir gemi.'

Vira Haber