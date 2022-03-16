Azak Denizi Limanlarında Bekleyen 2 Türk Gemisi Yola Çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada Türk sahipli 2 geminin yola çıktığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat’tan beri Azak Denizi limanlarında bekleyen Türk sahipli 2 gemi, 16 Türk denizcimiz ile dün akşam limanlardan kalkış izni alarak Karadeniz'e seyre başladı. Diğer gemilerimizin durumu AAKK Merkezimiz tarafından yakından takip edilmektedir.