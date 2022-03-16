İstanbul Deniz Ürünleri Birliği’nden DTO’ya Ziyaret
İstanbul Deniz Ürünleri Avcıları ve Üreticileri Birliği Başkanı Şekip Yalçın ve Yönetim Kurulu üyeleri DTO’yu ziyaret etti.
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İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları ve Üreticileri Birliği Başkanı Şekip Yalçın ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’a nezaket ziyaretinde bulundu.
İMEAK Deniz Ticaret Odası Genel Merkezi’nde, 14 Mart 2022 gerçekleşen ziyarete, Birliğin Yönetim Kurulu üyeleri Murat Kul, Sait Kanburoğlu, Abdullah Denizer ve İlhan Bal katıldı.
Balıkçılık sektörüne ilişkin konuların değerlendirildiği ziyarette, Birlik Başkanı Şekip Yalçın, Tamer Kıran’a plaket takdim etti.
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Etiketler : imeak, deniz ticaret odası, tamer kıran
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