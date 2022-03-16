Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “gemiler ile” ibaresinden sonra “12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 29 uncu maddesinin beşinci fıkrası kapsamındaki deniz turizmi araçları ve” ibaresi eklendi ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

Aynı tebliğe şu geçici madde de eklendi: “Vadesi devam eden poliçelerin durumu GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte halen üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası bulunan deniz turizmi araçlarının, sigorta teminat tutarlarını 1/5/2022 tarihine kadar bu Tebliğ ile uyumlu hale getirilmesi gerekir.”

Ayrıca tebliğin 9. maddesi “Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.” şeklinde değiştirildi.