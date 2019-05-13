BAE kıylarında 4 petrol tankerine sabotaj

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, farklı ülkelerden 4 ticari geminin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kara suları yakınlarında sabotaja uğramasının "endişe verici" olduğunu belirtti.

Halid El-Falih, Fujairah Limanı yakınlarındaki Suudi tankerlerinin patlamalarda büyük hasar aldığını söyledi. Patlamalarda ölen ya da yaralanan olmadı.

BAE, farklı ülkelerin bandıralarını taşıyan dört geminin hedef alındığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı ise, "endişe verici" diye nitelediği patlamalar hakkında soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.

Küresel petrol ticaretinin beşte birine yakını bu yakıt ikmali noktasından geçiyor.

ABD'nin geçtiğimiz günlerde İran'ın kendi güçlerine ve buradaki deniz trafiğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle limanlara takviye savaş gemileri konuşlandırması sonrası bölgedeki gerginlik tırmandı.İran ise bu iddiaları yalanlıyor.

'Sabotaj' hakkında bilinenler

Suudi Enerji Bakanı El-Falih'in yaptığı açıklamada BAE'nin münhasır ekonomik bölgesinden geçerek Basra Körfezi'ne yol alan iki petrol tankerine saldırı düzenlendiğini söyledi.

Suudi resmi haber ajansında yer alan açıklamada, iki tankerden birinin Saudi Aramco şirketinin ABD'deki müşterilerine Suudi ham petrolü taşımakta olduğuna dikkat çekildi.

Falih, "Uluslararası toplum, petrol tankerlerinin ve deniz ulaştırmasının güvenliğini korumak için ortak sorumluluk almalı" dedi.

ABD Orta Doğu'ya Patriot füze savunma bataryası ve savaş gemisi gönderiyor

İran BAE'den sabotaja uğrayan 4 gemi için açıklama talep etti

Bu arada İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, farklı ülkelerden 4 ticari geminin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kara suları yakınlarında sabotaja uğramasının "endişe verici" olduğunu belirtti.

Musevi, Umman Denizi'nde 4 ticari geminin sabotaja uğramasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı sitesinde yaptığı yazılı açıklamada olayın aydınlatılmasını istedi. Olayın gemicilik faaliyetlerine ve geçiş güvenliğine yönelik olumsuz etkilerine dikkati çeken Musevi, "bölgenin güvenliğine zarar vermek isteyenlere, kötü niyetlilerin komplolarına ve dış faktörlerin maceralarına karşı bölgedeki ülkelerin uyanık olması gerektiğini" ifade etti.

BAE Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, 4 sivil ticari kargo gemisinin, ülkenin doğu sahilinde yer alan El-Fuceyra Limanı yakınlarında sabotaja uğradığı belirtilmişti. Sabotajın can kaybına ya da gemilerden zararlı madde veya yakıt sızmasına yol açacak hasara neden olmadığı kaydedilen açıklamada, daha fazla ayrıntı paylaşılmadan konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı. Fuceyra Limanı, Hürmüz Boğazı'na 70 mil uzaklıkta yer alıyor.

Vira Haber