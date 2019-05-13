Koningsdam üç yıl sonra yeniden Kuşadası'nda

Kruvaziyer turizminde yaşanan iptallerin ardından üç yıl önce seferlerini durduran Hollanda bandıralı turist gemisi, 2560 turist ve 1200 mürettebatıyla bugün Kuşadası Limanı'na yanaştı.

Büyük çoğunluğu ABD’li, bir kısmı da Avusturalyalı turistleri taşıyan dev turist gemisi Koningsdam’ın yeniden Türkiye ve Kuşadası seferlerine başlaması hem esnafı hem de turizmcileri sevindirdi. Gemiden inen turistlerin büyük bölümü otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi gibi tarihi yerleri ve ardından da şehir dışındaki alışveriş merkezlerini gezdi. Tura katılmayan turistlerin bir bölümüyse Kuşadası çarşılarında gezmeyi tercih etti. Kuşadası Körfezi’nde gece saatlerinden beri etkili olan yağmur ve fırtınaya rağmen Kuşadası çarşılarında renkli görüntüler yaşandı.

Gemi acentesinden yapılan açıklamaya göre, üç yıl aradan sonra Kuşadası Limanı’na yeniden demirleyen Koningsdam isimli transatlantik yıl içinde Kuşadası’na beş sefer daha yapacak ve toplam sefer sayısı altıya çıkacak.

10 Nisan 2016 tarihinde suya indirilen, 99 bin 800 groston ağırlığında, 285 metre uzunluğunda, 32 metre genişliğindeki dev turist gemisinde dokuz ülke mutfağına hitap eden dokuz restoran, üç sinema salonu, yüzme havuzları, sağlık turizmine hitap eden SPA ve masaj salonları, 14 ve 64 metrekare elektrikli sistemle vücuda göre ayarlanabilir yataklar, dokunmatik ve sese duyarlı akıllı sistemli odalar, alışveriş merkezi, sosyal aktivite alanları yer alıyor.

Dev transatlantik bugün saat 18.00'de Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitmek üzere Kuşadası Limanı’ndan ayrılacak. Bu arada, Kuşadası Limanı bugün Koningsdam isimli dev geminin yanı sıra Malta bayraklı ‘Celestyal Crystal’ turist gemisini de ağırladı. Malta bayraklı gemi ile gelen bin turistle birlikte Kuşadası Limanı’ndan gün içinde Kuşadası’na giriş yapan turist sayısı 3560 oldu.

Vira Haber