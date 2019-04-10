BAE Systems’in tersanesinde bomba paniği

İngiltere'nin kuzeybatısındaki Cumbria'ya bağlı Barrow-in-Furness kasabasında bulunan Devonshire Dock Hall tersanesi, bir nükleer denizaltıda bomba olduğu uyarısı üzerine tahliye edildi. BAE Systems sözcüsü de, nükleer denizaltıda bomba olduğu haberlerinin ardından Barrow kasabasındaki gemi inşa tesisinin boşaltıldığını doğruladı.

İngiliz savunma devi BAE Systems'e ait Devonshire Dock Hall tersanesi, Astute sınıfı nükleer motorlu denizaltının üretim tesislerine ev sahipliği yapıyor.

Devonshire Dock, Cumbria'daki Barrow-in-Baress'teki Barrow Limanı'nı oluşturan dört iskelenin en eskisi ve savunma şirketi BAE sistemleri tarafından kullanılıyor.

Vira Haber