Sea Asia Fuarı’na Türkiye çıkarması
9-11 Nisan 2019 tarihleri arasında Singapur'da gerçekleştirilen Sea Asia 2019 Fuarı kapılarını açtı. 11 Nisan 2019 tarihine kadar sürecek fuarda çok sayıda Türk firması da hazır bulundu.
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TERSAN, Entech Semar, NovuMare, HAT-SAN, TK Tuzla Shipyard, Beşiktaş Shipyard, Kuzey Star Shipyard, Med Marine, Sefine Shipyard, Özata Shipyard, Mare Supply & Services, Gemak Shipyard ve Onursan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda Türk denizcilik firması ürünlerini sergiliyor, yeni iş anlaşmalarına imza atıyor.
Sea Asya Fuarı , Asya Denizcilik konulu üç günlük bir konferans ve sergi, Seatrade ve Singapur Denizcilik Vakfı tarafından ortaklaşa düzenleniyor. Singapur Denizcilik Haftası boyunca düzenlenen bu etkinlik, denizcilik endüstrisindeki son gelişmeleri katılımcılarına sunuyor. Bu katılımcılar, dünyanın dört bir yanından gelen denizciler ve karar vericilerle iş ağları kurma ve kurma fırsatına sahip oluyor.
Vira Haber
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