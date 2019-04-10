MSC Cruises PortMiami'de yeni terminalini tanıttı

Dünyanın en büyük özel cruise şirketi olan MSC Cruises, bugün Kuzey Amerika ve özellikle Karayipler'de genişleyen varlığını destekleyecek olan PortMiami'de son derece yenilikçi yolcu terminalinin ayrıntılarını açıkladı.

Bugün Miami-Dade Komisyon Üyeleri Kurulu'ndan onay alınan anlaşmanın şartlarına göre MSC Cruises, iki cruise terminaline (AA ve AAA) ve iki rıhtıma ev sahipliği yapan büyük bir bina tasarlayacak, inşa edecek, işletecek ve bakımını üstlenecektir. Ödüllü küresel mimarlık firması Arquitectonica tarafından tasarlanan MSC Cruises'un özel yeni PortMiami terminalleri, aynı anda iki mega yolcu gemisine ev sahipliği yapabilecek ve şirketin aynı anda iki dönüş işlemi gerçekleştirmesine olanak sağlayarak günde 28.000 yolcu karşılayabilecek.

MSC Cruises Genel Müdürü Pierfrancesco Vago: “Gelecek sekiz yıl içerisinde filomuza katılacak 13 yolcu gemisi ile, PortMiami'de en yenilikçi gemi sınıflarımızın temsil edilmesini sağlamayı ve böylece Kuzey Amerikalı ve uluslararası konuklarımıza zengin bir seçenek sunabilmeyi hedefliyoruz.

Özellikle endüstrinin şimdiye kadar gördüğü en yenilikçi terminallerden biri olarak planlanan bu yeni terminal, misafirlerimize hem gidişte hem varışta yüksek kaliteli bir deneyim sunabilmemize imkan tanıyacak, böylece tatillerinin her adımını keyifle geçirmelerine katkı sağlayacaktır.

MSC Cruises şu anda PortMiami'den dört gemi işletmektedir: MSC Seaside ve MSC Armonia yıl boyunca; MSC Divina ve bu sonbahar mevsiminde Miami'den yola çıkan gemilere katılacak olan MSC Meraviglia ise mevsimsel olarak işletiliyor. Yeni tesisleri ile MSC Cruises, her yıl PortMiami'den toplam 1 milyon misafir taşıyacak.

Yeni terminaller üzerindeki çalışmalar 2020 yılı ilk aylarında başlayacaktır. MSC Cruises çalışmaları 2022 yılının sonuna kadar tamamlamayı ve bu aşamada şirketin tüm PortMiami operasyonlarını, yeni terminale geçirmeyi planlamakta.

Vira Haber