BAE'de 100'den fazla araç taşıyan gemi yandı
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 100'den fazla aracın olduğu gemi demirli olduğu limanda alev alev yandı. Kazada kimsenin yaralanmadığı ifade edilirken BAE, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin Eş-Şarika şehrinin limanında 100'den fazla araç taşıyan geminde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle geminin tamamen yandığı ve gemi üzerindeki 100'den fazla aracın yanarak kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
Kısa sürede olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği ve kimsenin yaralanmadığı ifade edildi.
Öte yandan BAE güvenlik güçleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.
Vira Haber
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