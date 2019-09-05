Mengi Yay, “en uzun” yelkenlisinin inşasına başladı

Mengi Yay Yatçılık, dünyanın en uzun yelkenli teknelerinden olan NB 99 yelkenli projesi için anlaşma imzaladı.

24 ay içinde tamamlanması planlanan yelkenli bugüne kadar 42 metrelik Gwelio’da sonra üretilen en uzun yelkenli olma özelliğini taşıyor. RINA Short Range kurallarına uygun olarak inşa edilecek “L’Aquila II” isimli yelkenli zarif ve dinamik dizaynı ve modern görünümü ile dikkatleri üzerine çekiyor.

İsim : L'Aquila II

İnşa Yılı: 2021

Tam Boy (LOA) : 42.5 m

Genişlik : 9 m

Draft: 4 m

Konstrüksiyon : Çelik & Alüminyum

Seyir Sürati / Azami Sürat : 13.5 (650hp) - 14.6 (850hp) knots

Misafir Kabini Sayısı : 5

Personel Kabini Sayısı: 3

Makinalar: 2xYANMAR ENGINES 6AYM-WGT L-RATED 911H.P

Jeneratör: 2x KOHLERS 55KW +1 KOHLER 28KW

Dış Dizayn ve Mühendislik : Ginton Naval Architects Interior

Dizayn: BTA Design

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