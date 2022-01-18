BAE'nin İlk Kadın Gemi Kaptanı: Denizcilik Tutku ve Kararlılık Gerektiren Zor Bir Meslek

WAM Sahada çalışan ilk BAE kadın gemi kaptanı ve SJR Grubun Kurucusu ve CEO'su Sahar Al Rasti, uzun günler gemi dümenlerinin arkasında çalışmanın, denizin dalgalarına meydan okumanın da büyük bir azim ve tutku gerektirdiğini söyledi.

Emirlikler Haber Ajansı (WAM) ile yaptığı röportajda, Expo 2020 Dubai'deki Mısır köşkündeki Süveyş Kanalı Otoritesi etkinliklerinden birine katılımının aralarında Kaptan Al Rasti, deniz seyrüseferinin çeşitli branşlarda çeşitlendirildiğini ve özellikle COVID-19 salgını ile mücadelede hırsını kanıtladığını ifade etti. Ayrıca bu sektörün sürekli öğrenmeye ve eğitime ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Emirlik kaptanının gemiler dünyasındaki yolculuğuna gelince, yolculuğunun 2015 yılında Abu Dabi limanlarında idari asistan olarak çalışırken başladığını ve daha sonra bu bölgeye dokunan ilk Emirlik kadını olmak için nakliye hizmetleri koordinatörü rolüne geçtiğini söyledi.

Kaptan, işi konusunda çok tutkulu olduğunu ve deniz seyrüseferinin sırlarını, gemilerin boyutlarını ve nasıl yüzdüğünü, komuta sanatı ve deniz yasalarını keşfetmek gibi yeni şeyler öğrenmek için can attığını açıkladı.

Deniz seyrüsefer branşına katılma nedenleri sorulduğunda, "Her şeyden önce tutkuydu ve ailemin çekincelerine rağmen, babam profesyonel yeteneklerime inandı ve devam etmem ve başarılı olmam için beni cesaretlendirdi." dedi.

Al Rasti, zorlukların üstesinden gelebilen ve çeşitli alanlarda mükemmel yeteneklerini kanıtlayabilen Emirlik kadınlarına ülke liderliğinin ve Genel Kadın Birliği Başkanı, Annelik ve Çocukluk Yüksek Kurulu Başkanı, Aile Gelişimi Vakfı Yüksek Başkanı ve "Ulusun Anası" Majesteleri Şeyha Fatima bint Mubarak'ın desteğini de övdü.

"İmkansızın mümkün olduğu bir ülkede yaşıyoruz ve COVID-19 salgına ve zorluklarına rağmen ülkemiz bugün Expo 2020 Dubai'deki en büyük küresel etkinliğe ev sahipliği yapıyor." dedi.

Bir gemi kaptanı olarak karşılaştığı zorluklarla ilgili olarak Al Rasti, yıl boyu süren yüksek nem, ağır dalgalar ve diğer zorluklarla güneş altında uzun saatler çalışmanın, ona sağlam bir irade, kararlılık, sebat ve gerekli becerilere sahip olmanın her türlü engelin üstesinden gelmesine nasıl yardımcı olabileceğini öğrettiğini açıkladı.

İlham veren deneyimi hakkında, "Deneyimlerimin birçok kıza ilham verdiği için minnettarım, çünkü 35'ten fazla öğrenci yakın zamanda Arap Bilim, Teknoloji ve Deniz Taşımacılığı Akademisine katıldı." dedi.

Kaptan Al Rasti, 24 metrenin altındaki gemiler için kaptan yeterlilik programını geçti ve 6 ay içinde 1.300 saatten fazla yelken açmayı başardı.