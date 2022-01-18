Tonga'daki Yanardağ Patlaması Sonrası Peru 80 Limanını Kapattı

Avustralya'nın doğusundaki ada ülkesi Tonga'da, 15 Ocak'ta yaşanan volkan patlaması sonrası Peru kıyılarında dalga boylarının yükselmesi nedeniyle 80 liman kapatıldı.

Peru basınında çıkan habere göre, tsunaminin sonucu olarak kıyı bölgelerinde anormal dalgalar görüldüğünü belirten yetkililer, önlem alındığını açıkladı.

Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü, dev dalgaların devam ettiğini bildirerek, ülkenin kuzey, güney ve orta bölgesinde yer alan 80 limanın geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Deniz kenarında yaşayan halka sahilden uzak durulması çağrısında bulunan yetkililer, balıkçılık, spor ve eğlence amaçlı faaliyetlerin askıya alındığını hatırlattı.

Tonga'daki yanardağ patlamasının ardından ABD, Kanada ve Şili için tsunami uyarısı verilmişti.

Yetkililer, 16 Ocak'ta ülkenin kuzeyindeki Lambayeque plajında 2 kişinin yüksek dalgalar nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

NE OLMUŞTU

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın Hunga Ha'apai adasında geçen yıl 20 Aralık'ta patlama görülen yanardağının yeniden faaliyete geçtiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, başkent Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, kül, buhar ve gaz püskürtüyor.

Yetkililer, yanardağdaki patlamaların geçen yıl 20 Aralık'taki faaliyetlerinden 7 kat daha şiddetli olduğunu belirtti.

Yanardağdan deniz seviyesinden 5-20 kilometre yükseklikte duman bulutu yükseldiğini aktaran yetkililer, patlamanın 260 kilometre çapında alandan duyulduğunu ifade etti.

Ulusal deniz tsunamisi uyarısı yapılan adada, kamu binaları öğleden sonra kapatıldı.

Yetkililer, henüz tahliye gereği bulunmadığını vurgulasa da halka sahillerden ve deniz kenarlarından uzak durmalarını, patlamadan kaynaklı sülfür kokusu nedeniyle maske giymelerini tavsiye etti.

Vira Haber