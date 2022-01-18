Avrupa'nın Yeni İnşa Ve Bakım Onarım Üssü “Türkiye”

SGK verilerine göre sektörün istihdama ciddi katkı sağladığına değinen Uzun, 2021 yılı son aylarında Yalova'daki sektörün üretim iş kollarındaki istihdamının 25 binin üzerinde olduğunu kaydetti. Uzun, şöyle devam etti: “İdari personelimizi de ekleyince; bölgemizde 28 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Bu Yalova'nın toplam özel sektör istihdamının yüzde 41'i Altınova ilçesinde ise yüzde 82'sidir. 2021 yılında tesislerimizde toplam 850 milyon dolar değerinde 48 yeni gemi (46 gemi/tekne ve 3 çelik yapı) üretilmiş ve teslim edilmiş, yıl boyunca havuzlarda, kızaklarda ve iskele/ rıhtımlarda toplam 1023 adet gemiye yaklaşık 500 milyon dolara yakın tutarda bakım onarım yapılmıştır.”

Bakım onarım yapılan gemilerden 12 tanesine 'Baca Gazı Yıkama Sistemleri' ve 179 tanesine de "Balast Suyu Arıtma Sistemleri" kurularak; gemilerin çevreye olumsuz etkilerinin asgariye indirilmesine hizmet ettiklerini dile getiren Uzun, Altınova’da inşa edilen gemilerin ileri teknoloji barındıran, yenilebilir enerji kullanan, çok özel projeler olduğuna vurgu yaparak, “Bu gemiler denizcilikte önde gelen ülkeler başta olmak üzere, dünyanın her tarafındaki müşterilere ihraç edilmektedir. 2022 yılında pandemi etkilerinin devam edeceği görülüyor. Neyse ki bizim bölgemizde korunarak çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Yalova’da bulunan tersanelerin, 2022 yılına üretimi devam eden ve sözleşmesi yapılmış 84 yeni inşa siparişiyle girdikleri bilgisini veren Uzun, sözlerini şöyle tamamladı: “Altınova tersane bölgemizin dışbükey kıyı yapısı nedeniyle daha birçok havuzun komşu tesisleri ve deniz trafiğini etkilemeksizin güvenle işletilmesi mümkündür ve bakım onarım konusunda yüksek talep vardır. Pandemi; butik gemi siparişlerinin uzak doğudan ülkemize kaymasına sebep olduğundan, 2022 ve takip eden yıllarda yeni gemi inşa siparişlerinin artacağına inanıyor ve hızlı gelişimimizi sürdürüp, ülkemize katkılarımızı daha da arttırmayı hedefliyoruz. Ülkemiz Avrupa'nın yeni inşa ve bakım onarım üssü olma yolundadır.”

Vira Haber