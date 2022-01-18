Brent Petrolün Yükselişi Devam Ediyor!

17 Ocak Pazartesi günü 86.71 Dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86.48 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1.50 artışla 87.78 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84.83 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Yemen'de Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenledikleri saldırı sonrasında piyasalarda yaşanan olası arz kesintilerine ilişkin endişeler sebep oldu.

Piyasalardaki artan talebe karşın, arz kesintilerine ilişkin endişelerin güçlenmesiyle Brent petrolün varil fiyatı 87.87 dolarla 29 Ekim 2014 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Öte yandan, piyasalarda Covid-19 pandemisinin Omicron varyantının küresel petrol talebi üzerindeki etkisinin kısa ömürlü olacağına dair iyimser yaklaşım güç kazanırken, OPEC+ grubunun 400 bin varil üretim artışına şubatta da devam etmesi kararı sonrasında bazı üye ülkelerdeki üretim kısıntıları sebebiyle hedeflenen kotaya ulaşılamaması, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Vira Haber