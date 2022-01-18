Çevreciler Bölgeye Akın Etti! Sahil ve Kumsal petrolle Kaplandı

Peru'nun merkez sahili ve iki kumsalı, ada ülkesi Tonga'da 15 Ocak'ta meydana gelen yanardağ patlamasının yol açtığı dev dalgalara yakalanan bir tankerden sızan petrolle kaplandı.

Sızan petrol nedeniyle sahil şeridinin en az iki kilometrelik alanı siyaha bürünürken Peru Çevre Bakanı Ruben Ramirez, Ventanilla sahil bölgesindeki alanın temizlenmeye çalışıldığını bildirdi.

Sahildeki birçok canlı türü zarar görürken sızıntının ardından deniz yüzeyinde kalın bir siyah tabaka oluştu; çevreciler bölgeye akın etti.

Bakanlık sızıntının, İspanyol şirketi Repsol'a ait La Pampilla rafinerisine tedarik sağlamak için burada bulunan gemiden ham petrolün boşaltılması işlemi sırasında meydana geldiğini aktardı.

Vira Haber