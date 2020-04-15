Baharın Gelmesiyle Adeta Yeşil Denizlerimiz Oluştu

Baharın gelmesiyle her yerin yemyeşil bir renge büründüğü Türkiye genelinde Diyarbakır'daki güzellik objektiflere böyle yansıdı...

Türkiye'de tarımsal üretimde önemli bir yere sahip olan kadim kent Diyarbakır'da ekili alanlar bahar yağışlarıyla birlikte yeşerdi. Adete "yeşil deniz"i andıran tahıl ekili araziler, sulama göletleri, otlayan hayvanlar ve tarlalar arasında kıvrılan yollar görsel şölen oluşturuyor. Diyarbakır'ın "yeşil deniz"i drone ile görüntülendi.

Vira Haber