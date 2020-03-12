Akdeniz Gölü Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Çevresinde 500 senelik hurma ağaçlarınının barındığı ‘Akdeniz Gölü’ olarak bilinen 400 dönümlük Gölköy Kovalık Sulak Alanı, kurumaya yüz tuttu.

1’inci derece doğal SİT alanı olan vee 80 kuş türüne ev sahipliği yapan gölün, ortasından ve kıyısından iki dere geçiyor. Geçen derelere rağmen göl kuruma tehlikesiyle karşı karşıya.

Gölün etrafındaki derelere atılan moloz yığınlarının derelerde tıkanmaya neden olduğu bu sebeple sulak alanın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı iddia ediliyor.

Vira Haber