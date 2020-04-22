Av Sezonu Bitti, Kültür Balıkçılığına İlgi Arttı

Kültür balıkçısı Su Ürünleri Mühendisi Ferdi Kara, balık avı sezonunun sona ermesiyle yetiştirdikleri kültür balıklarının ilgi gördüğünü ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşıladığını söyledi.

İhracat ağırlıklı çalışan bir firma olduklarını ifade eden Kara, “Koronavirüs salgınıyla beraber bu ihracata yönelik satışlarımız durma noktasına geldi. Talep yok denecek kadar az. İnşallah bu salgının ardından yeniden bu sezon açılır. Bu nedenle yurt içi piyasasında bir artış oldu. Şu anda iç piyasadaki taleplere cevap veriyoruz.

Ayrıca hasat yaparak, soğuk hava deposunda da stok yapıyoruz. Talebe göre ülke içinde dağıtımlar yapıyoruz. Şu anda yaklaşık 1400 ton balık var, Haziran sonuna kadar balığı hasat etmemiz gerekiyor" dedi.

Su Ürünleri Mühendisi Şahin Alsan ise kültür balığı sezonlarının çok verimli geçtiğini kaydederek, hedeflerinin Covid-19 salgınının bitmesinin ardından azalan ihracatlarını yeniden canlandırmak olduğunu ifade etti.

Vira Haber