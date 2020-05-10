Furkan Hasdemir İle Vira Gecesi'nin Bu Haftaki Konuğu Ufuk Uzun Oldu

Vira Haber'de eğlenceli ve dopdolu bir program başladı.

"Koronavirüs muhabbetinden sıkıldık, azıcık kafa dağıtalım, dağıtırken de şiirden edebiyattan, en ilginç hikayelerden nasibimizi alalım" diyenler için bu program kaçmaz.

Bu haftaki konuğumuz Müzisyen -Besteci & Eğitimci Ufuk Uzun oldu. Ufuk Uzun ile kariyer geçmişi ve yeni projelerini konuşurken, canlı yayında seslendirdiği eserleri de keyifle dinledik.

VİRA HABER INSTAGRAM CANLI YAYINLARI

Vira Haber Koronavirüs günlerinde sektörün nabzını tutan ve çeşitli konuları ihtiva eden konuklu canlı yayınlarına başladı. Sektörün önde gelen isimleri ve önemli kişilerle yapılan bu bilgi dolu ve keyifli canlı yayınları Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın.

INSTAGRAM HESABIMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN.

Vira Haber