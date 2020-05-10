Hakkı Şen ile Vira Sohbetleri'nin Bu Haftaki Konuğu İş İnsanı Turabi Yıldız Oldu

Vira Haber çok konuşulan Instagram Canlı Yayınlarına devam ediyor. Vira Haber'de yepyeni bir program başladı. Hakkı Şen ile Vira Sohbetleri...

Usta isim ve Vira Haber'in Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Şen, her pazar, alanında uzman bir ismi Instagram canlı yayında ağırlayarak başta koronavirüs olmak üzere bir çok önemli konuda merak edilenleri konuşacak.

Hakkı Şen'in bu haftaki konuğu İş İnsanı Turabi Yıldız oldu. Turabi Yıldız Koronavirüs çerçevesinde bir çok önemli konuya değindi.

VİRA HABER INSTAGRAM CANLI YAYINLARI

Vira Haber Koronavirüs günlerinde sektörün nabzını tutan ve çeşitli konuları ihtiva eden konuklu canlı yayınlarına başladı. Sektörün önde gelen isimleri ve önemli kişilerle yapılan bu bilgi dolu ve keyifli canlı yayınları Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın.

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