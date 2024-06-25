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Bakan Güler, İstanbul Tersanesi Komutanlığında Denetlemelerde Bulundu

Bakan Güler, İstanbul Tersanesi Komutanlığında Denetlemelerde Bulundu

 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Tersanesi Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

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Bakan Güler, beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile İstanbul Tersanesi Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

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Vira Haber 

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