Bakan Güler, İstanbul Tersanesi Komutanlığında Denetlemelerde Bulundu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Tersanesi Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.
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Bakan Güler, beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile İstanbul Tersanesi Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Vira Haber
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Etiketler : Yaşar Güler, İstanbul Tersanesi, Milli Savunma Bakanı
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