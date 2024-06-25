Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 42. Kuruluş Yıldönümü

Vali Pehlivan, denizlerde emniyet ve asayişi sağlamak suretiyle kamu düzeninin korunmasında çok önemli bir görev üstlenen Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın bu görevini 42 yıldır başarıyla sürdürdüğünü söyledi. Pehlivan, “Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 42’inci kuruluş yıl dönümünü içten en iyi dileklerimle kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Gece gündüz demeden fedakârca, kahramanca görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığımızın bütün mensuplarına vazifelerinde üstün başarılar diliyorum” dedi.

Vira Haber