Koray Kaptan'a Stratejik Görev

MarineLine Türkiye Genel Müdürü Kapt. Koray Karagöz, markanın ana firması olan Advanced Polymer Coatings'in (APC) Türkiye, Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türk Cumhuriyetleri birimlerinin başına getirildi.

Aynı zamanda APC ile Kapt. Koray Karagöz'ün kurucusu olduğu KRY Coating & Denizcilik arasında yine aynı ülkelere yönelik olarak endüstriyel boyaları kapsayan bir stratejik ortaklık kuruldu.

Deneyim ve liderliği belirleyici oldu

Advanced Polymer Coatings'den yapılan açıklamada, sektördeki uzun yıllara dayanan tecrübesiyle dikkat çeken ve NACE Seviye 3 sertifikalı kaplama uzmanı olduğu belirtilen Kapt. Koray Karagöz'un APC, MarineLine ve KRY'deki deneyimi ve liderlik yönünün bu ortaklığın belirleyici unsuru olduğu dile getirildi.

Kapt. Koray Karagöz'ün denizde geçen yıllarının ardından 2004 yılında APC USA'ya teknik inspektör olarak katıldığı ve 2005 yılında MarineLine Türkiye direktörü görevini üstlendiği belirtilen açıklamada, "O'nun liderliğinde MarineLine Türkiye ofisi, denizcilik sektörünün en büyük tedarikçisi oldu. MarineLine kaplamaları, hem denizcilik hem de endüstriyel uygulamalarda 700'den fazla projeyi başarıyla tamamlarken, MarineLine ve ChemLine ürünlerinden toplamda 4 milyon metrekareden fazla bir alanın kaplandığı vurgulandı.

KRY ile 2 milyon metrekare

Kapt. Karagöz'ün 2022 yılında depolama tankları, tanker, termik santraller ve petrokimya tesisleri gibi endüstriyel alanlarda her türlü kimyasal korozyona karşı kaplama malzemelerinin tedariği, uygulaması, denetimi ve ısıl işlemleri gerçekleştiren KRY Coating & Denizcilik'i kurduğu belirtilirken

KRY'nin de kuruluşundan bu yana, yüksek performanslı ChemLine ürünleriyle 2 milyon metrekarelik alanı kaplayan 300'ün üzerinde projeyi tamamladığı belirtilen açıklamada, "Bu ürünler, kimyasal korozyona karşı olağanüstü dirençleri, dayanıklılıkları ve uygulama kolaylıklarıyla bilinir ve bu da onları çok çeşitli endüstriyel uygulamalar için ideal seçim haline getirir" denildi.

Kaliteli kaplama çözümleri

KRY Coating & Denizcilik Haziran 2024'de ise APC tarafından ChemLine'nin Türkiye'deki tek tedarikçisi olarak duyulurken, bu atamanın APC ile KRY arasındaki ortaklığı daha da güçlendirerek sektöre yüksek kaliteli kaplama çözümleri sağlama konusundaki kararlılığı vurguladığı belirtildi.

"Kapt. Karagöz ve KRY ile bu yolculuğa çıkmaktan büyük heyecan duyuyoruz" diyen Advanced Polymer Coatings (APC) Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Matt Sokol şunları söyledi :

"MarineLine'ı Türkiye'de kurma konusundaki sıkı çalışması ve kararlılığı, markanın büyümesinde etkili oldu. O'nun kusursuz işçiliği ve sarsılmaz bağlılığı, APC'nin değerleriyle mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor. Birlikte başaracağımızdan eminiz"

Uzmanlığımız ve bilgimiz birleşti

Kapt. Koray Karagöz ise yeni ortaklıktan büyük heyecan duyduğunu belirterek şöyle konuştu :

"APC ile KRY arasındaki bu ortaklığın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Uzmanlığımız ve sektör bilgimizin birleşimi; müşterilerimize yenilikçi kaplama çözümleri ve olağanüstü hizmet sunmamızı sağlayacak"

Kapt. Koray Karagöz, geçiş kapsamında APC'nin Türkiye ve çevre bölgelerde deniz satış temsilciliği görevini de yerine getirecek.

Vira Haber