ESKO'nun Yeni Sürdürülebilirlik Logosunu Tanıttı

Firmanın sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu yeni marka kimliğinde, önceki mavi paletine eklenen yeşil renk dikkat çekiyor.

ESKO Şirketler Grubu Yönetici Ortağı Adem Kocadağ şu açıklamada bulunuyor: “Logodaki yeşil renk, yakıt tüketimini ve emisyonları azaltarak yük gemilerinin MARPOL gibi sıkı düzenlemelere uyum sağlanmasına ve AB Emisyon Ticaret Sistemi (EUA ECF) ile ilişkili maliyetlerinin azalmasına olanak tanıyan çözümlerimizi simgeliyor. Bu çözümler, operasyonel maliyetleri önemli ölçüde azaltmanın yanı sıra, sağladıkları yasal uyumluluklar sayesinde de gemi sahiplerinin yatırımlarını kısa sürede geri kazanmalarını ve sonrasında doğrudan karlılıklarını arttırmalarını sağlamakta. Bu nedenle yeşil renk hem artan karlılığı hem de çevre dostu olmayı simgelemekte. Açık yeşilden koyu yeşile geçiş yapan tasarım, ESKO'nun müşterilerinin karlılığını sürekli daha da artıracak çözümlere odaklanmaya devam etme hedefini vurguluyor, sürdürülebilirliğin karlılıkla paralel ilerlemesinin en etkili yol olduğunun altını çiziyor.”

ESKO Marine Operasyon Müdürü Ali Kuray ”Yeni logomuz, temel değerlerimize ve sektörümüzdeki dönüşüm yolculuğuna olan bağlılığımızın görsel bir ifadesidir. Güçlü bağlantılarımız, bilgi birikimimiz ve tecrübeli ekibimiz sayesinde sektörde gerçekleşebilecek değişimleri erkenden tespit edip şirketlerimizden Alpha Marine Türkiye’nin seminerleriyle veya ekibimiz aracılığıyla sektör paydaşlarını konu hakkında bilgilendiriyoruz. Bu bilgilendirmeyi takiben geniş ürün ve hizmet portföyümüzle müşterilerimizin imkanları ve ihtiyaçları doğrultusunda onlar için en faydalı olacak çözümleri onlarla karşılıklı olarak tespit edip onlara özel çalışmalar yapıyoruz. Proaktif yaklaşımımız sayesinde müşterilerimiz karşılaşacakları yeni kuralların veya trendlerin detaylarını ve onlar için bunların ne ifade edeceğini erkenden öğrenip erken davranmanın avantajlarını da elde etmiş oluyorlar. Hem zaman hem maliyet konusunda ilk davrananlar her zaman çok daha avantajlı oluyorlar. Odaklandığımız ürün ve hizmetler bakım/onarım zamanını düşürme ve yakıt gibi operasyonel maliyetleri düşürerek karlılığı arttırma gibi avantajlara sahip olduğu için erken davrananlar yatırımın getirdiği bu kazanımları da erken elde edip birçok açıdan rekabetin önüne geçmiş oluyorlar.” diyerek sözlerini tamamlıyor.

ESKO Şirketler Grubu Yönetici Ortağı Erhan Esinduy şu sözlerle devam ediyor, ”Kimliğimize yeşil eklemek, estetik bir seçimden öte, daha sürdürülebilir ve karlı denizcilik operasyonlarına olan katkımızın açık bir göstergesidir. Günümüzde hala yaygın olan görüş daha çevreci olmanın karlılığı azaltacağı yönündedir. Çoğu zaman çevrecilik konusu gündeme gelince karlılık ile çevrecilik arasında bir seçim yapılması gerektiği düşünülmektedir. Biz ise sunduğumuz inovatif çözümlerle bu seçimi ortadan kaldırıyoruz ve çevrecilikle karlılığı paralel olarak arttıracak, sektöre ve sektör paydaşlarına sadece tek açıdan değil birçok açıdan fayda sağlayacak ürün ve hizmetlere odaklanıyoruz.”.

ESKO, sadece ESKO Marine bünyesinde sunduğu ürün ve hizmetlerle değil, gemi acenteliğinden gemi yönetimine kadar tüm faaliyetlerinde "Daha Yeşil Denizler" mottosuyla hareket etmeye büyük önem veriyor. Olası regülasyonları, uygulamaları ve sektörel trendleri çok önceden belirleyerek müşterilerine bu konularda öncü çözümler sunuyor. Bu yaklaşımı sayesinde, sektör paydaşları yürürlüğe girebilecek yeniliklere erken uyum sağlayarak pazarda öncü olarak avantaj elde ediyor. Şirketin vizyoner tutumu, sektörün yeniliklere zamanında adapte olmasına olanak tanıyarak Türk Denizciliğinin uluslararası rekabette öne çıkmasına katkı sağlamaya devam ediyor.

Vira Haber