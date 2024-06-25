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Orman Yangınına Yattan Atılan Havai Fişek Neden Oldu

Orman Yangınına Yattan Atılan Havai Fişek Neden Oldu

Yunanistan'ın ünlü turistik adalarından biri olan İdra (Hydra) Adası'nda, yattan atılan havai fişeğin ormanlık alana isabet etmesiyle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

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Yunanistan'ın dünyaca ünlü İdra (Hydra) Adası'nda Cuma akşam saatlerinde bir yattan atılan havai fişek nedeniyle çıkan yangın ada sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Görgü tanıklarına göre yerel saatle 22.45 civarında kıyaya demir atan bir tekneden atılan havai fişeğin çam ormanlarına isabet etmesi çevredeki alanda büyük bir yangına neden oldu.

Vira Haber 

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