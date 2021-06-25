Bakan Karaismailoğlu, Karaburun Balıkçı Barınağını Ziyaret Etti

Konuşmasına 25 Haziran Denizcilik Günü'nü kutlayarak başlayan Karaismailoğlu, dünya ticaretinin yüzde 90'ının denizler üzerinde olduğunu hatırlatarak, deniz taşımacılığının, diğer sektörlere göre çok daha ekonomik olduğunu söyledi.

Bu nedenle ekonomik büyümede ve ticarette denizciliğin her zaman ön sırada önemli olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"2003 yılından bugüne, denizcilikte ciddi atılımlar yaptık. 2003'te 8,9 milyon detveyt ton ile dünyada 17. sırada olan Türk sahipli deniz ticaret filomuzu, 2021'de 28,9 milyon detveyt ton ile 15. sıraya yükselttik. Büyük deniz ticaret rakamlarının yanında hükümetlerimiz, ülkemizdeki yıkık dökük, tamire muhtaç ve küçük kapasiteli balıkçı barınaklarımızı da ihya etmiştir. 2002'den bu yana ülkemizin dört bir yanında 67 yeni balıkçı barınağı inşa ettik. Karaburun balıkçı barınağınızın onarım ve tarama ihtiyacını yakından biliyorum. Tarama işini bugün itibarıyla başlatıyoruz. Onarım konusunda da arkadaşlarımız hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Konu ile yakından ilgileniyoruz.

Denizcilerimizin üzerindeki yükü paylaşmak için ÖTV’siz yakıt uygulamasını hayata geçirdik. 2004 yılından bu yana yıllık ortalama 487 milyon TL olmak üzere sektöre 8 milyar 777 milyon lira destek sağladık. Denizcilerimizin can güvenliğini sağlamak için arama kurtarma çalışmalarında çağın ve teknolojilerin son imkanlarını kullanıyoruz."

"Can kaybına neden olan kazaların yaşanmaması, Kanal İstanbul projemizin önemli bir başka gerekliliğini gösteriyor"

Karaismailoğlu, Kabotaj Bayramı'nın kutlanacağı 1-3 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Mavi Vatan, denizcilik, Kanal İstanbul, limancılık ve gemi inşa sanayinin Türkiye'ye katkılarının ele alınacağı önemli bir denizcilik zirvesi düzenleyeceklerini bildirdi.

Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle Kanal İstanbul'un güzergahı içinde olacak Sazlıdere Barajı üzerine inşa edilecek ilk köprünün temelinin atılacağını anımsatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Kanal İstanbul, dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yönelimler ve ülkemizin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan stratejik bir hamledir. İstanbul Boğazı'ndaki keskin dönüşler, ters akıntılar ve 54 iskelede günde 500 bin yolcu taşıyan şehir içi vapur ve feribotların oluşturduğu şehir içi deniz trafiği gibi nedenlerle gemiler için oluşan seyir zorluğu çekildiğini hepimiz biliyoruz. Daha geçen hafta İstanbul Boğazı'nda bir kargo gemisinin balıkçı teknesine çarpması sonucu maalesef 2 balıkçımız hayatını kaybetti.

Bu ve benzeri can kaybına neden olan kazaların yaşanmaması, İstanbul’un felaketten korunması, Kanal İstanbul projemizin önemli bir başka gerekliliğini gösteriyor. Kanal İstanbul ile başta İstanbul Boğazı, çevresindeki insanlar ve denizci, balıkçı kardeşlerimizin can ve mal güvenliğinin korunması için büyük bir gelişme sağlayacak olmamız en önemli önceliklerimiz arasında. İstanbul Boğazı’nın trafik yükünü hafifletecek kanalımız ile boğazın tarihsel ve kültürel dokusu korunacak."

"19 yıldır hiç değişmez eleştirilere, iftiralara, yalan yanlış sözlere kulaklarımız sağır"

"Artık Mavi Vatan için mücadele eden, 'Denizlere hakimiyet cihana hakimiyettir' diyen bir Türkiye var." değerlendirmesinde bulunan Karaismailoğlu, 19 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde dev mühendislik projelerine imza attıklarından bahsetti.

Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Son teknoloji kullandığımız bu çalışmalarımızla çevreyi korumaya ve daha da zenginleştirmeye devam ettik. Bunun sonucunun vatandaşlarımıza iş ve aş olarak döneceğini bilerek çalıştık. Biz hep halk için çalıştık. Çok şükür karşılığını da halkımızın sevgisi olarak aldık. O nedenle 19 yıldır, hiç değişmez eleştirilere, iftiralara, yalan yanlış sözlere kulaklarımız sağır. Bizi bu yoldan alıkoymak için edilen sözlerin kıymeti yok. Biz işimize bakıyoruz.

İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, ticari limanlar, demir yolu bağlantıları, lojistik üstleri ve dünyanın en büyük projelerinden biri olan Kanal İstanbul'u ülkemizin, vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Çünkü 'Kanal İstanbul' Türkiye için doğru olandır. Biz bugüne dek ülkemiz için doğru olanları yaptık, yine yapacağız."

Konuşmasının ardından limanı gezen Karaismailoğlu, SS Karaburun Su Ürünleri Kooperatifi Balıkçı Barınağı Mendirek Giriş Ağzı derinleştirme çalışmalarının startını verdi.

Bakan Karaismailoğlu daha sonra Karaburun Tahlisiye İstasyonu ve Feneri ile Arnavutköy Belediyesi'ni ziyaret etti.

Vira Haber