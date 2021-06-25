Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörü 2023 Hedefini 1 Milyar Dolar Artırdı

2023 yılı için belirlediği 2,5 milyar dolar ihracat hedefini 3 yıl önce tutturduklarını dile getiren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, 2023 yılı ihracat hedeflerini 3,5 milyar dolara yükselttiklerini kaydetti.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin Mali Genel Kurulu’nda konuşan Girit, ihracatçılar olarak ülkeye sadece döviz kazandırmadıklarını, kurdukları dostluklarla Türkiye’nin uluslararası ilişkilerine de katkı sağladıklarını anlattı.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü olarak insanlığın karşısına her gün üç öğün çıktıklarına işaret eden Girit, “Sabah kahvaltısında yumurta, bal ve süt ürünleri, öğle yemeğinde tavuk, akşam yemeğinde ise balık seçeneğini sunuyoruz. O nedenle pandemi sürecinden diğer sektörlere nazaran daha az etkilendik. 2020 yılında 2 milyar 450 milyon dolarlık ihracat yaptık. 2021, 2022 ve 2023 yıllarında gerçekleştireceğimiz ihracat artışıyla 3,5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşacağız” şeklinde konuştu.

Amerika’da Türk mutfağı ders olarak okutulacak

Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki gıda birliklerinin ABD pazarında Türk gıda ürünlerinin ihracatını arttırmak için TURQUALITY Projesini hayata geçirdiğine de değinen Girit, proje kapsamında Türk su ürünleri dahil, Türk lezzetlerini ABD’li şeflere ve satın almacılara tadım etkinlikleriyle tanıttıklarını, Türk mutfağının 5 yıl süreyle Las Vegas Üniversitesi’nde müfredata girdiğini, üniversitede okuyan şeflerin Türk lezzetlerini öğrenerek mezun olacaklarını ve meslek hayatlarında menülerinde yer vereceklerini bu sayede ABD’ye Türk gıda ürünlerinin ihracatının katlanarak artmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründen çevreci ödül töreni

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Ege İhracatçı Birlikleri’nin sürdürülebilirlik eksenli çalışmalarına yeşil ödül töreniyle destek verdi.

Birlik, 2020 yılında gerçekleştirdiği 983 milyon dolarlık ihracatın yüzde 78’ini gerçekleştiren 15 üyesinin ödüllerini fidan sertifikası şeklinde verdi. 15 firma adına bağışlanan bin 800 fidanla Kınık’ta bir koruluk oluşturuldu.

Ege Bölgesi’nin ihracatına 765 milyon dolarlık katkı sağlayan firmaların fidan sertifikaları Ege İhracatçı Birlikleri’nde düzenlenen Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin Genel Kurulu’nda düzenlenen törenle dağıtıldı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nde 2020 yılında en fazla ihracat yapan 15 firma şu şekilde sıralandı; “KLC GIDA ÜRÜNLERİ İTH.İHR.VE TİC.A.Ş., GÜMÜŞDOĞA SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ, AGROMEY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, YAŞAR DIŞ TİC.A.Ş., SÜRSAN SU ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, NOORDZEE SU ÜRÜN.İHR.SAN.VE TİC.A.Ş., ABALIOĞLU LEZİTA GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, KOPUZMAR SU ÜRÜNLERİ SAN.VE DIŞ TİC.A.Ş., ILKNAK SU UR.SAN.VE TIC.A.S., TUMAY BALIKÇILIK GIDA DIŞ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, MİLK ACADEMY GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, DEFNE SU ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, TUMAY SEA FOOD EXPORT İMPORT DIŞ TİCARET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, GEDİK TAVUKÇULUK VE TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, RDM İÇ VE DIŞ TİCARET MÜMESSİLLİK LİMİTED ŞİRKETİ”

Vira Haber