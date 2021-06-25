Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı 02-10 Ekim 2021’de Viaport Marina’da

Kendi evinde Ödüllü tasarımların yanı sıra sektörün en önemli markalarının Dünyada ve Türkiye’de ilk kez sergilenecek lansman teknelerini de ziyaretçileri ile buluşturacak olan Uluslararası Boat Show Tuzla’da bu yıl birçok sürpriz deniz severleri bekliyor olacak. Viaport Marina’nın ileri teknoloji sunan prestijli ve keyifli ortamında gün boyu alışveriş, temapark eğlencesi, Akvaryum macerası ve birçok etkinliği yaşayarak her bütçeye uygun tekneleri deniz üzerinde test etme imkanı veren fuarda 200’den fazla megayat, motoryat, yelkenli, gulet, katamaran, sürat teknesi, balıkçı teknesi, çevreci hybrid tekneler, tekne ekipman ve aksesuarları görücüye çıkacak.

Deniz tutkunlarının heyecanla beklediği Uluslararası Boat Show Tuzla, 02-10 Ekim 2021 tarihleri arasında Viaport Marina’da düzenlenecek. Via Fuarcılık tarafından organize edilen Uluslararası Boat Show Tuzla’da boyları 5 metre ile 50 metre arasında değişen 200’ün üzerinde tekne deniz üzerinde görücüye çıkacak. Yüzen mücevherler olarak tanımlanan ultra lüks mega yatlar, motor yatlar, katamaranlar, yelkenliler ve guletlerin, denizde konfordan vazgeçemeyenlerle buluşacağı Uluslararası Boat Show Tuzla’da, düşük bütçeyle deniz keyfini yaşamak isteyenler için de ekonomik tekneler de yer alacak.

Ödüllü tasarımların yanı sıra Türkiye’de ilk kez sergilenecek “Lansman Tekneleri” de Uluslararası Boat Show Tuzla’da yer alacak. Viaport Marina’nın ileri teknoloji sunan prestijli ve keyifli ortamında, gün boyu alışveriş, Tema park eğlencesi, Akvaryum macerası ve benzeri birçok etkinliği bir arada sunan Uluslararası Boat Show Tuzla Fuarı’nı keşfetmek için ziyaretçilere bir gün yetmeyecek. Beğendikleri tekneleri hemen deniz üzerinde test etme imkanı da sunmaktadır.

Türkiye’de Denizcilik Sektörünün En Büyük Buluşması

Uluslararası Boat Show Tuzla; üstün performanslı, şık dekorasyonlu dünyaca ünlü katamaran, megayat, motoryat ve yelkenlileri bir araya getirirken, İthal ve yerli üretim katamaran, megayat, yelkenli, motoryat markaları, tekne imalatı ekipmanları, hybrid teknolojinin teknelere uygulanması, her türlü tekne aksesuarları, şişme bot, iç ve dıştan takma motor markaları, yelken kulüpleri, su sporları malzeme ve ekipmanları, eğitim kurumları, charter firmaları, marinalar, konsepte uygun giysi marka ve üreticileri, sektörün ileri gelen kurum ve kuruluşlarının da yer aldığı büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyor.

Rakamlarla Boat Show Eurasia

• Fuar Alanı : VIAPORT Marina, Tuzla

• Tarih : 02-10 Ekim 2021

• Sergilenecek Ürünler : Motoryat, yelkenli, sürat teknesi, lansman ve sıfır tekneler, catamaran, deniz ekipmanları, charter firmaları, hybrid tekneler ve teknolojiler, deniz motosikleti, motorlar, bot, sektör dergileri, tekstil ürünleri.

• Ziyaret Saatleri : 10.00 – 18.00

• Beklenen Ziyaretçi : 50.000 +

• Katılımcı Firma Adedi : 200 +

• Sergilenecek Tekne Adedi : 200 +

• Sergilenecek Marka Adedi : 400 +

Vira Haber