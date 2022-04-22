Mavi Tur Profesyonelleri ve Lüks Tekneler Göcek’te Buluşuyor

3rd TYBA Yacht Charter Show @ D-Marin Göcek , Pandemi sebebiyle iki yıl ara verdikten sonra tekrar bu yıl 6-10 Mayıs’ta dünyanın çok çeşitli ülkelerinden gelen charter broker’ları ve birbirinden lüks tekneler ile dört gün boyunca Göcek’te yat profesyonellerini bir araya getirecek. Geçtiğimiz yıllarda Yalıkavak Marina’da düzenlenen organizasyonun yeni ev sahibi D-Marin Göcek.

Boyları 20 ve 50 metre arasında değişen yaklaşık 60 lüks tekne Show’da şimdiden yerini ayırttı. Hala tekne, broker, acenta ve sektör profesyonellerinin kayıtları devam ediyor. 9 adet 40 metre üstü teknenin bulunduğu Show’un en büyük teknesi 50 metre boyunda.

Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği, TYBA’nın, üçüncüsünü düzenleyeceği, 3rd TYBA Yacht Charter Show @ D-Marin Göcek, Akdeniz Yat Turizminin önemli organizasyonlarından kabul ediliyor.

Uluslararası Yat Charter firmalarının ve Türk firmalarının, yerli ve yabancı teknelerle bir araya gelerek iş hacimlerinin karşılıklı olarak çoğaltılması hedeflenen Charter Show’a şu ana kadar dünyanın her yerinden charter broker’ları kayıt oldu. Show’a katılacak broker’ların ülkeleri: Türkiye, Italya, Yunanistan, Amerika, Almanya, İngiltere, Malta, Virjin Adaları, İspanya, Fransa, Kanada, İsrail, Kanada, Avusturya, Rus Federasyonu, Slovenya, Antigua ve Barbuda.

Charter Show’da, geçmiş yıllarda olduğu gibi sektörel konferanslar, seminerler düzenlenecek. En iyi Şef, En iyi servis ve en iyi mürettebatın seçileceği, katılımcıların büyük ilgi gösterdiği “Let’s Cook” yarışması da her zamanki gibi organizasyonda yerini alacak.

Show’un organizatörü Tüm Yat İşletmecileri, Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) ) bugün 83 üyesi ve standartlarına tabi olan 400 charter teknesi ile denizcilik sektörünün büyük bir kısmını temsil ediyor ve Akdeniz Yat turizminin en önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yaparak küresel yat turizmine de yön veriyor.