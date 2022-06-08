BOSPHORUS BOAT SHOW Pendik’te Tüm Sektörü Tek Çatı Altında Buluşturuyor

11-20 Kasım 2022 tarihlerinde organize edilecek olan “BOSPHORUS BOAT SHOW” Tekne, Tekne Ekipman ve Aksesuarları Fuarı, ED Fuarcılık tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği izni ile 11-20 Kasım 2022 tarihlerinde MarinTurk İstanbul City Port ev sahipliğinde deniz üzerinde gerçekleştirilecektir. Fuar, YATED Fuarcılık’ın markası ile yapacak olup, sektörü Derneğin çatısı altında kendi markası ile bir araya getirmek planı, çıkılan bu yolda hedefine ulaşmıştır.

YATED FUARCILIK, fuarın ve markanın sahibi olarak bu organizasyonda yer alacak, ED Fuarcılık tüm fuarın organizasyon tarafının sorumluluğunu üstlenecektir. Hem Deniz, hem de Kara Fuarı’nı tüm sektör ile birlikte yapmak için oluşan bu güç birliği ve her iki tarafın da hedef önceliğinin sektör olması, bu birlikteliğin temellerinin sağlam olduğunun da en önemli göstergesidir.

Birbirinden lüks tekne tasarımlarının yanında, tekne ve yat inşasında kullanılan son teknolojilerin de izlenebileceği BOSPHORUS BOAT SHOW Fuarı'nda Tezmarin, Trio, Karina Marine Group, Deniz Yatçılık, Top Leisure, Aquamotor, MMP Yatçılık, Depar Motor, Seagull Yachts, Yaren Yatçılık, Tendr Yacht, Avart Luxury Toys, Mag Marin, Boranova, Gepa, Panomarin, Anıl Marin, Nero Marin, Güderoğlu Marin, Yerliyurt, Marinboat, Merkür, Venna Yacht, Superboat, Safter, Yener Tekne, Hemy Marin, Octopus Marine gibi motoryat, yelkenli, catamaran ve sürat teknesi firmaları tüm markaları ile yerlerini aldı. Marin ekipman ve aksesuarlarından Turimpeks, MSS Yelken, Trend Marin, Suzuki, Merkür, Özsay, Mia Marin, Erke Marin, KCN Marin, Kuner, Tülü Marin, Özdemir Model, DRN Marine, GRL Marine, By Sağlık, Sahee, Sportworks, Sevtel Kablo, Mega Yat Transport, Orpa gibi birçok firmanın katılım yaptığı ve ziyaretçinin aradığı her şeyi bulabilecek olduğu fuarda deniz severler fuarda beğendiği tekneyi test edebileceklerdir.

BOSPHORUS BOAT SHOW Fuarı’nda otomotiv tarafında SUZUKI ile Sponsorluğu gerçekleştirilmiş ve fuarda ziyaretçiler hem Suzuki, hem de MG marka otomobilleri görecek olup, aynı zamanda araçlar ile de test sürüşü yapabileceklerdir.

İDO ile güç birliği de yapılan fuarda, güçlü marka Co-Sponsor olarak yerini almış ve müşterilerine fuar süresince çeşitli etkinlikler ve sürprizler sunacaktır.

Uluslararası fuarlar arasında Avrupa’da düzenlenen fuarların ardından gelen BOSPHORUS BOAT SHOW Fuarı’nda 2023 model tekneler görücüye çıkacak. Dünyaca ünlü yat markaları ile Türkiye’nin önde gelen tekne üretimi yapan tersanelerin en iddialı modellerini tekne severlerin beğenisine sunulacak. 150’nin üzerinde firmanın katılacağı fuarda, 500 marka temsil edilecek ve deniz üzerinde 200’ün üzerinde tekne deniz severlerin beğenisine sunulacaktır.

BOSPHORUS BOAT SHOW Fuarı, yeniden sektörün lider markalarını ve her ihtiyaca, zevke uygun tekneyi bir araya getiren, ekipman ve aksesuar çeşitleri olarak zengin çeşitliliği ile ziyaretçiye aradığını bulmasını sağlayan yepyeni bir bakış açısı ile MarinTurk İstanbul City Port, Pendik’te organize edilecektir.

İstanbul’un Anadolu Yakasının merkezine yakın ve Avrupa – Anadolu için kolay ulaşımın noktası olan MarinTurk İstanbul City Port, hem katılımcı hem ziyaretçi için yeniden Boat Show’ un merkezi olmaya hazırlanıyor.

Sayılarla BOSPHORUS BOAT SHOW Fuarı

Fuar Alanı : MARINTURK İstanbul City Port, Pendik

Tarih : 11 - 20 Kasım 2022

Ziyaret Saatleri : 11:00 – 18:00

Beklenen Ziyaretçi : 50.000 +

Katılımcı Firma Adedi : 150 +

Sergilenecek Tekne Adedi : 200 +

Sergilenecek Marka Adedi : 500 +

Sergilenecek Ürünler : Tekne (Motoryat, Yelkenli, Catamaran, Spor Boat, Megayat, Sürat Teknesi) Bot, Motor Tekne ekipman ve aksesuarları deniz motosikleti, deniz bisikleti, deniz oyuncakları, Dalış malzemeleri Balıkçılık malzemeleri Jetski, deniz bisikleti, deniz oyuncakları Dalış malzemeleri Balıkçılık malzemeleri Leasing ve sigorta kuruluşları Kara - deniz araçları ve ekipmanlar

Dünya ve Türkiye Lansmanı Tekneler BOSPHORUS BOAT SHOW’ da Görücüye Çıkıyor!



150’nin üzerinde firmanın yeni nesil deniz araçlarını sergileyeceği fuarda, son model tekne lansmanları da gerçekleştirilecektir. Ayrıca fuar su sporları, rüzgâr sörfü, yelken eğitimleri, kürek, dalış, deniz motosikleti gösterileri gibi çok sayıda etkinliğe de ev sahipliği yapacak.



Pandemi ile birlikte hayatımıza giren izole yaşam tarzı ve değişen sosyal yaşam anlayışından hareketle; açık alanda ve deniz üzerinde gerçekleştireceğimiz fuarımızda tüm misafirlerimizin sağlığı için tüm tedbir ve önlemlerimiz eksiksiz bir şekilde uygulanacaktır.

