Türk Denizciler, Posidonia Fuarı’na Çıkarma Yaptı

Pandemi nedeniyle ara verilen Posidonia 2022 Uluslararası Gemicilik Fuarı’na 6 Haziran Pazartesi günü Atina’da kapılarını açtı. Türkiye’den de çok sayıda firma, kurum ve kuruluş fuarda yerini aldı.

Türkiye’nin Büyükelçisi Burak Özügergin de fuar dolayısıyla 7 Haziran Salı akşamı Türk denizcilik sektörü temsilcileri için resepsiyon düzenledi.

Gerçekleştirilen resepsiyona İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ın yanı sıra İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Üyeleri, TURMEPA/TemizDeniz Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, DTO Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, Fethiye Şube Başkanı Şaban Arıkan, DTO Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, İskenderun Şube Başkanı Kemal Kutlu, Armatörleri Birliği Başkanı Cihan Ergenç, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Cem Seven, Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) Başkanı Pınar Kalkavan, Türk Loydu Başkanı Cem Melikoğlu, Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Genel Sekreteri Mehtap Karahallı Özdemir ile denizcilik sektörü paydaşları katıldı.

“Türkiye Üreten Bir Ülke”

Resepsiyonu düzenleme amaçlarının Türk – Yunan denizcilik sektörü temsilcilerini bir araya getirmek ve iş ortaklıklarını kurmayı sağlamak olduğunu kaydeden Yunanistan Büyükelçisi Burak Özügergin, şöyle konuştu: “Türkiye artık sadece tüketen değil; üreten ve kendi içinde bulunduğu havzayı besleyen bir ülke. Dünyada ticaretin büyük oranda deniz yoluyla yapıldığını biliyoruz. Bunun için de güçlü bir denizcilik filosuna sahip olmamız gerekiyor. Yunanistan’a bakıldığında ileri gelen denizci ülkelerden arasında yer alıyor. Posidonia’da dünyanın en büyük denizcilik fuarlarından biri. Dolayısıyla bizim gibi güçlü ekonomisi ve denizcilik sektörü olan bir ülkenin de bu fuarda olması gayet doğal. Türkiye’nin bu kadar geniş katılımlı bir varlık göstermesinden gayet memnunuz. Türkler ve Yunanlar frekans olarak uyuşuyorlar.”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da 4 yıl aradan sonra düzenlenen fuara katıldıklarını belirterek, “Görünen o ki insanlar birbirini çok özlemiş. Yoğun bir kalabalık var. Şu anda da büyükelçiliğimizin bahçesinde resepsiyondayız. Son derece kalabalık. İnsanlar hakikaten hem seyahat etmeyi hem de birileriyle görüşmeyi, el sıkışmayı özlemişler. Türk şirketlerimizin katılımları gayet yoğun. İnşallah denizciliğimiz için güzel hayırlı bir fuar olur” diye konuştu

Büyükelçilik bahçesinde düzenlenen resepsiyonda Başkan Tamer Kıran, Büyükelçi Burak Özügergin’e plaket ve Deniz Ticaret Odası yayınları kitaplarından hediye etti.

Vira Haber