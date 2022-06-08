Rus ve Türk Sanayicileri Nükleer Enerji Projelerinde Birlikte Çalışacak

4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi’nde imzalanan anlaşmaya göre; Türk ve Rus sanayicileri Türkiye, Rusya ve yakın coğrafyadaki nükleer santral projelerindeki iş fırsatları için birlikte çalışacak.

Türkiye ve Rusya’nın nükleer endüstrileri arasındaki diyalog, bilgi alışverişi ile iletişimi artırmak ve karşılıklı iş fırsatlarını geliştirmek üzere, Türkiye’de nükleer endüstrisinin temsilcisi Nükleer Sanayi Derneği (NSD) ile Rusya’nın Nükleer Sanayii İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği (ACCNI) arasında bir iş birliği anlaşması imzalandı.

Türk ve Rus sanayicileri nükleer enerji alanında ortak hedefler geliştirecek

4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi’nde gerçekleşen imza törenine, NSD Kurucusu ve Başkan Yardımcısı Ömer Kaya ile ACCNI Genel Müdürü Sergey Malinin katıldı. NSD ve ACCNI, iş birliği protokolü kapsamında Rusya, Türkiye ve yakın coğrafyada nükleer sanayi projeleri geliştirmek için ortak tedarik zinciri ve firma iş birlikleri oluşturma hedefiyle birlikte çalışacak.

Türk sanayicilerini yurt dışındaki nükleer projelerde fırsatlar bekliyor

Anlaşmayla ilgili NSD Kurucusu ve Başkan Yardımcısı Ömer Kaya şunları söyledi: “Rusya’nın nükleer enerji alanında 70 yılı aşkın süredir kazandığı tecrübeden Türk sanayicilerimizin de faydalanabilmesi açısından ACCNI ile çok önemli bir iş birliği anlaşması imzaladık. Bu anlaşma ile ACCNI ve NSD’ye üye şirketler, hem Türkiye hem Rusya hem de yakın coğrafyadaki fırsatları birlikte değerlendirecek ve uygun projelerde ortak girişimlerde bulunacak. Anlaşma kapsamında; Türkiye ve Rusya’da seminer ve çalıştaylar düzenleyerek bilgi transferi yapacağız ve iş geliştirme fırsatlarını da değerlendireceğiz. Bu iş birliği anlaşmasının nükleer enerji gibi katma değeri çok yüksek olan bir sektörde sanayicilerimizin önünü açacağına inanıyorum.”

Nükleer santrallerin spesifik inşa süreci için iş birliği

ACCNI Genel Müdürü Sergey Malinin ise “İstanbul’da 4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Zirvesi için bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Türk müteahhitlerinin inşaat konusundaki tecrübeleri çok fazla; ancak nükleer santrallerin inşası son derece spesifik ve bu nedenle iş birliği ve etkileşim kurmak gerekiyor. Bu anlaşma kapsamında ACCNI ve NSD, nükleer santraller inşa eden ve ekipman ile bileşenlerin tedarikini sağlayan kuruluşlar arasında karşılıklı fayda sağlayacak iş birlikleri kuracak” diye konuştu.

4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi hakkında daha detaylı bilgi almak isteyenler www.nuclearpowerplantsexpo.com adresini ziyaret edebilir.