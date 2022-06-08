Penti ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği İle Mercanlar Koruma Altında

Geçtiğimiz yıl 5 Haziran Çevre Günü’nde Birleşmiş Milletler Küresel İklim Sözleşmesi’ni imzalayarak sürdürülebilirlik alanında 10 yıllık hedefleri için harekete geçen Penti, bu sene de denizlerdeki biyoçeşitliliğin korunması adına önemli adımlardan birini atıyor.

Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında deniz ekosistemi ile ilgili özellikle Marmara Denizi’nde koruma altında olan Tavşan Adası, Yassıada gibi adalarda çalışmalar yapan “Deniz Yaşamını Koruma Derneği” ile iş birliğine giren Penti, derneğin faaliyet kollarından biri olan mercan ekimine de destek verdi.

Penti, Marmara Denizi’ndeki balık ağlarının yarattığı mercan tahribatını önlemek amacıyla çalışan ve Türkiye’de bu uygulamayı yapan tek topluluk olan Deniz Yaşamını Koruma Derneği’nin profesyonel ekibiyle adaya giderek mercanları gözlemledi ve mercanların tahribatına karşı yeni mercan ekimini başarıyla gerçekleştirdi.