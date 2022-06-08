Doğu Akdeniz'de Tansiyonu Yükseltecek Adım: Yunanistan, NAVTEX Yayınladı

Cumhuriyet gazetesinin aktardığına göre Yunanistan, Rodos, Kerpe ve Meis adaları civarında NAVTEX yayınladı.

21 Haziran-7 Eylül tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de deniz ve hava tatbikatları gerçekleştirecek.

Yunan basınında yer alan bilgilere göre NAVTEX'in, Türkiye'nin, bölgede olası sondaj/sismik faaliyetler gerçekleştirmesini 'engellemek amacıyla' yayınlandığı belirtildi.

Yunan basını, yayınlanan NAVTEX'in 'bölgede sismik ve sondaj faaliyetler yürütmesi planlanan Türk gemilerini yaz boyunca etkisiz bırakacağını' yazdı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya yönelik herhangi bir açıklama gelmedi.

