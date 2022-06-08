Vira Haber Posidonia 2022 Fuarı’nın Nabzını Tutuyor

Atina’da iki yılda bir düzenlenen ve Yunan denizcilik endüstrisi ile uluslararası taşımacılık uzmanları için en büyük buluşma yeri olan uluslararası Posidonia Denizcilik Fuarı 6 – 10 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Yaf Diesel

Denizcilik sektöründe uzun yıllara dayanan bir tecrübeyle hizmet veren Yaf Diesel de fuardaki yerini alarak firmalarının tanıtımını yaptı. Fuarın oldukça yoğun bir katılımla gerçekleştiğini söyleyen Yaf Diesel Genel Müdürü Yusuf Kanıcı, bundan sonraki süreçte yapılacak olan yurtdışı fuarlarına Türk firmalarının katılım sağlaması tavsiyesinden bulundu.

ART Tersanesi

Uzun bir aranın ardından Posidonia fuarında bulunmaktan mutluluk duyduklarını ve Yunanistan’ın tersaneleri için ana pazar olduğunu ifade eden ART Tersanesi Müdürü Salih Bostancı, yoğun ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Beşiktaş Tersanesi Yunanistan Bölge sorumlusu Nedime Özoğlu ise, “Çok hareketli bir Posidonia Fuarı yaşıyoruz. Bu tür organizasyonlar sosyalleşmek içinde çok iyi oluyor. Herkesin çok memnun olduğunu görüyorum. Heyecanlı bir Posidonia Fuarı’nda burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Nippon Paint Boya

Son teknolojik ürünleri olan Antifouling boyası ve Fastar’ı sunmak üzere fuara katılım sağladıklarını kaydeden Nippon Paint Boya İş Geliştirme ve Ticaret Direktörü Kaptan Cengiz Karabüber, “Şu ana kadar çok yoğun ve etkili temaslarımız oldu. İlginin oldukça fazla olduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz. Başarılı bir fuar olduğunu görmekteyim. Mutlaka sektöre olumlu dönüşleri olacaktır” dedi.

Vira Haber / Özel Haber