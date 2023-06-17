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CNR Avrasya Boat Show, Deniz Tutkunlarını Ağırlıyor

CNR Avrasya Boat Show, Deniz Tutkunlarını Ağırlıyor

Yenikapı-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 17. kez kapılarını açtı.

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CNV Avrasya Boat Show deniz tutkunlarıyla Yenikapı-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde 17. kez buluştu. Fuarda her bütçeye uygun ürün ve hizmet sunarken, katılımcı firmalara da yeni iş ortaklıkları kurma, stoklarını eritme, yeni siparişler alma ve uluslararası ticaret anlaşmalarına imza atma fırsatı sunuyor. 

Deniz tutkunları sezon başında yeni modeller, denizcilik konusunda en son üretilen araç gerek ve modelleri görme ve bilgi almak şansını buldular. Fuar 18 Haziran pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. 

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Vira Haber

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