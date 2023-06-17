Mersin'de Deniz Kaplumbağalarının Yuvalama Alanları Temizlendi

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Belediye tarafından caretta caretta ve deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı sahilde çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Park ve Bahçeler ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Kazanlı Sahili'nde temizlik yaptı.

Ekipler, bölgedeki tarımsal atık, materyal ve çöpleri topladı.

Toplanan atıklar, belediyenin çöp taksisi ve römorklarla bertaraf tesisine götürüldü.

Vira Haber