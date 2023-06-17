İstanbul22 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Mersin'de Deniz Kaplumbağalarının Yuvalama Alanları Temizlendi
Mersin'de Deniz Kaplumbağalarının Yuvalama Alanları Temizlendi

Mersin'de Deniz Kaplumbağalarının Yuvalama Alanları Temizlendi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası yuvalarının bulunduğu kumsal, atıklardan arındırıldı.

A+A-

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Belediye tarafından caretta caretta ve deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı sahilde çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Park ve Bahçeler ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Kazanlı Sahili'nde temizlik yaptı.

Ekipler, bölgedeki tarımsal atık, materyal ve çöpleri topladı.

Toplanan atıklar, belediyenin çöp taksisi ve römorklarla bertaraf tesisine götürüldü.

Vira Haber 

Bu haber toplam 53 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.