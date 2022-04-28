Mavi Tur Profesyonelleri ve Lüks Tekneler D-Marin Göcek’te Buluşuyor

Akdeniz yat turizminin en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen TYBA Yacht Charter Show’un üçüncüsü D-Marin Göcek ev sahipliğinde gerçekleşiyor. 6-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek TYBA Yacht Charter Show’da, 60 lüks yat görücüye çıkarken 17 ülkeden ve Türkiye’den yüzlerce broker yat profesyonelleriyle bir araya gelecek.

Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) tarafından düzenlenen Yacht Charter Show’un üçüncüsü 6-10 Mayıs tarihlerinde D-Marin Göcek’te başlıyor. Pandemi koşullarından dolayı iki yıl ara verilen Charter Show, bu yıl D-Marin Göcek ev sahipliğinde 60 charter teknesini yat profesyonellerinin ziyaretine açıyor.

İş birliklerine ev sahipliği yapan Türk yat turizminin en önemli organizasyonlarından olan Yacht Charter Show’a 17 ülkeden 300’ün üzerinde broker’ın katılması bekleniyor. Etkinlik kapsamında ayrıca uluslararası acenteler mavi yolculuk teknelerini de görebilecek. 9 adet 40 metre üstü teknenin bulunduğu Show’un en büyük teknesi 50 metre boyunda.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi sektörel konferansların, seminerlerin düzenleneceği Charter Show’da, “Let’s Cook” yarışmasıyla en iyi şef, en iyi servis ve en iyi mürettebat da ödüllendirilecek.

Show’un organizatörü Tüm Yat İşletmecileri, Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) bugün 83 üyesi ve standartlarına tabi olan 400 charter teknesi ile denizcilik sektörünün büyük bir kısmını temsil ediyor ve Akdeniz Yat turizminin en önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yaparak küresel yat turizmine de yön veriyor.